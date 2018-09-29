В эпицентре землетрясения в Индонезии могут находиться еще тысячи погибших

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Индонезии Юсуф Калла полагает, что погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси может быть несколько тысяч, так как нет информации из ряда районов в эпицентре стихии. Об этом он сообщил сегодня на заседании экстренного штаба по проведению спасательной операции, сообщает ТАСС.

В частности, отсутствует связь с районом Дунгала, где проживают более 300 тыс. человек. Именно он оказался в эпицентре подземных толчков.

Между тем в административном центре провинции - городе Палу, по которому ударила вторая волна стихии, спасатели сообщают почти о 400 погибших и 540 раненых в результате землетрясения и последовавшего цунами. Еще 29 числятся пропавшими без вести.

Индонезийский новостной интернет-портал Detik сообщает о планируемом на 30 сентября приезде в Палу президента страны Джоко Видодо.

Первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в пятницу, затем последовали еще более 130, магнитуда некоторых составляла 5,2. Высота волн возникшего цунами накрывала людей, вода сносила постройки и транспорт.-0-