В Финском заливе терпит бедствие сухогруз, следовавший в Петербург

Грузовое судно, следующее под панамским флагом, подало сигнал бедствия к западу от острова Гогланд, что в Финском заливе. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.
Команда сообщила, что в машинном отделении судна скапливается вода. Ее уровень достиг шести метров. Всего на борту корабля, следующего в Санкт-Петербург, 22 человека. Угрозы их жизни нет.
Опасности затопления корабля нет, помещения задраены в целях исключения распространения воды. Ситуация на судне остается стабильной, пограничная охрана готова в любой момент эвакуировать людей.
Судовладелец направил к сухогрузу буксир для безопасного перемещения корабля в гавань.
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