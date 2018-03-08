В Финском заливе терпит бедствие сухогруз, следовавший в Петербург

Грузовое судно, следующее под панамским флагом, подало сигнал бедствия к западу от острова Гогланд, что в Финском заливе. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.

Команда сообщила, что в машинном отделении судна скапливается вода. Ее уровень достиг шести метров. Всего на борту корабля, следующего в Санкт-Петербург, 22 человека. Угрозы их жизни нет.

Опасности затопления корабля нет, помещения задраены в целях исключения распространения воды. Ситуация на судне остается стабильной, пограничная охрана готова в любой момент эвакуировать людей.

Судовладелец направил к сухогрузу буксир для безопасного перемещения корабля в гавань.