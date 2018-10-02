В Германии арестовали 6 человек, готовивших новые беспорядки в Хемнице

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии арестовали шесть человек, готовивших новые беспорядки и нападения на мигрантов в городе Хемниц на востоке страны, сообщает BBC.

Как сообщается в пресс-релизе немецких полицейских, дома у задержанных прошли обыски. Следственные действия также проводились по другим адресам. В операции по задержанию ультраправых активистов участвовало несколько подразделений полиции и спецназа - всего более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Все задержанные - граждане Германии, им от 20 до 30 лет. По версии следствия, в местных ультраправых кругах их хорошо знали и даже считали лидерами.

В немецкой прокуратуре сообщили, что задержанных подозревают в формировании ультраправой радикальной группировки "Революция Хемниц". Всего в организации было семь человек. Седьмого участника (31-летнего Кристиана К.) задержали еще две недели назад по обвинению в серьезном нарушении общественного порядка. Именно его немецкие власти считают лидером ультраправой ячейки. С 14 сентября он находится под стражей.

Известно, что группировку "Революция Хемниц" активисты создали не позднее 11 сентября 2018 года, то есть меньше чем через месяц после беспорядков в Хемнице.

В ночь на 26 августа 2018 года в немецком городе Хемниц от ножевых ранений скончался 35-летний житель Германии. На него напали мигранты из Сирии и Ирака. После этого в Хемнице прошли массовые протесты как правых радикалов, так и просто противников миграционной политики Берлина. Кроме того, в восточногерманском городе Кетене 9 сентября нынешнего года 22-летний немец скончался после драки с уроженцами Афганистана, которые прибыли в ФРГ в качестве беженцев. Что тоже привело к массовым беспорядкам.-0-