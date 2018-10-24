В Германии горняки провели акции протеста против отказа от угля

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Берггейме более 20 тыс. шахтеров вышли на акцию протеста, требуя защиты своих рабочих мест от поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Демонстрацию организовали угольные профсоюзы IG BCE и Verdi.

Поддержать протест приехали работники угольных районов восточной и центральной Германии. Правительственная комиссия по вопросам использования угля собралась на заседание в Берггейме с целью составить план закрытия производства.

График поэтапного закрытия и реализации федеральной помощи, которая оценивается в регионе в 1,5 млрд евро, ожидается до конца года.

Энергетический концерн RWE добывает бурый уголь на трех открытых шахтах на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. На шахтах и местных электростанциях работают около 10 тыс. человек.-0-