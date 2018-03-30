В Германии сильные снегопады привели к массовым ДТП и отмене поездов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На север Германии обрушились сильные снегопады, они спровоцировали множество ДТП. Об этом сообщает издание Bild.
Из-за гололеда и сильного снега в нескольких населенных пунктах произошли крупные ДТП, сообщается о десятках пострадавших. Полиция городов Нойбранденбург и Росток информирует о 40 авариях.
Отмечается, что в Гамбурге выпало 10 см снега. Такая же ситуация наблюдается в Шверине, Ростоке и Киле. К уборке снега в Гамбурге были привлечены 650 коммунальщиков.
Поваленные из-за непогоды деревья перекрыли движение на автодорогах на севере Германии и на участке наземного метро Гамбурга. Движение региональных поездов приостановлено.-0-
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