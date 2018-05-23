В Гондурасе разбился частный самолет с гражданами США

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гондурасе потерпел крушение частный пассажирский самолет с американскими гражданами на борту, шесть человек получили ранения, сообщают информагентства.

Инцидент произошел вечером 22 мая в аэропорту Тонконтин в столице страны Тегусигальпе. Во время приземления самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и развалился на две части.

Причины происшествия выясняются.

Аэропорт Тонконтин считается одним из самых опасных в мире. Он расположен недалеко от гор, поэтому пилотам перед посадкой приходится совершать маневры на предельно низкой высоте.-0-