В Гондурасе разбился частный самолет с гражданами США

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гондурасе потерпел крушение частный пассажирский самолет с американскими гражданами на борту, шесть человек получили ранения, сообщают информагентства.
Инцидент произошел вечером 22 мая в аэропорту Тонконтин в столице страны Тегусигальпе. Во время приземления самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и развалился на две части.
Причины происшествия выясняются.
Аэропорт Тонконтин считается одним из самых опасных в мире. Он расположен недалеко от гор, поэтому пилотам перед посадкой приходится совершать маневры на предельно низкой высоте.-0-
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