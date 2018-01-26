В Госдуму РФ внесен законопроект о закреплении крипторубля как платежного средства

26 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий введение в Гражданский кодекс (ГК РФ) понятия "крипторубль" и закрепления его как платежного средства. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы.

Согласно законопроекту, крипторубль - это цифровой финансовый актив (криптовалюта), аналог рубля, имеющий хождение на территории РФ, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Законопроект предусматривает, что этот цифровой финансовый актив является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в РФ.

Предлагаемые законопроектом изменения в ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В Госдуму РФ также внесен законопроект "О системе распределенного национального майнинга", который направлен на регулирование отношений, связанных с производством и оборотом на территории РФ цифровых финансовых активов.-0-