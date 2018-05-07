В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус с туристами перевернулся в Грузии, два человека погибли, 17 получили ранения, сообщают информагентства.

Авария произошла возле курортного поселка Манглиси на востоке страны. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Пострадавшие доставлены в больницы. Некоторым из них потребовались операции. По предварительным данным, среди пострадавших один иностранец.-0-