В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус с туристами перевернулся в Грузии, два человека погибли, 17 получили ранения, сообщают информагентства.
Авария произошла возле курортного поселка Манглиси на востоке страны. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Пострадавшие доставлены в больницы. Некоторым из них потребовались операции. По предварительным данным, среди пострадавших один иностранец.-0-
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