В Гватемале автобус со студентами рухнул в пропасть, 8 человек погибли

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гватемале автобус со студентами упал в пропасть, 8 человек погибли. Об этом сообщают информагентства.
Уточняется, что трагедия произошла в департаменте Сан-Маркос. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус соскользнул с дороги и рухнул с высоты в 70 м.
Всего в пассажирском автобусе было 55 студентов, они ехали в муниципалитет Сан-Мигель-Икстауакан.-0-
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