В Гватемале найдены тела еще семи погибших от извержения вулкана

Тела еще семи погибших в результате извержения вулкана Фуэго, и среди них троих детей, обнаружены в ходе поисковых работ на месте деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла. Деревня 3 июня была похоронена под выбросом лавы. Сан-Мигель-Лос-Лотес оказалась погребенной под слоем лавы, грязи и камней. После извержения вулкана она объявлена зоной стихийного бедствия. Количество жертв извержения Фуэго - около 120 человек, еще около 200 человек считаются пропавшими без вести.
Последствия самого мощного за последние годы извержения вулкана Фуэго в Гватемале затронули более 1,7 млн человек. Власти страны обратились за помощью к международному сообществу для ликвидации последствий стихийного бедствия и помощи пострадавшим.
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