В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 90 км от столицы страны города Гватемала с населением 995 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 80 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Землетрясение произошло на фоне начавшегося 12 октября извержения вулкана Фуэго. Жертвами предыдущего извержения в начале июня стали не менее 190 человек, еще 238 считаются пропавшими без вести. Это было одно из мощнейших извержений вулкана за последние 30 лет. Лавой были уничтожены три деревни у подножья вулкана. В результате более 2,8 тыс. человек лишились своих домов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.457 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.123 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.21 BYN
|3.227 BYN