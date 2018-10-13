В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 90 км от столицы страны города Гватемала с населением 995 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 80 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение произошло на фоне начавшегося 12 октября извержения вулкана Фуэго. Жертвами предыдущего извержения в начале июня стали не менее 190 человек, еще 238 считаются пропавшими без вести. Это было одно из мощнейших извержений вулкана за последние 30 лет. Лавой были уничтожены три деревни у подножья вулкана. В результате более 2,8 тыс. человек лишились своих домов.-0-