В Гватемале в результате извержения вулкана погибли 125 человек

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли 125 человек, числятся пропавшими без вести 297. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred).

Ранее сообщалось, что при извержении Фуэго, которое произошло 3 июня, погибли порядка 120 человек, 332 пропали без вести. С тех пор специалистам удалось идентифицировать останки четырех человек, обнаруженные при проведении спасательной операции на месте катастрофы.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. Районы, на которые обрушились потоки грязи и вулканической лавы, стали непригодными для дальнейшего проживания людей. В результате извержения под слоем лавы и вулканического пепла были погребены 186 домов в поселке Сан-Мигель-Лос-Лотес и еще около 750 - в населенных пунктах Эль-Родео, Ла-Рейна и Ла-Либертад.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, является одним из самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.-0-