В Харькове госпитализированы 15 учеников из-за недомогания

22 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В школе Харькова 30 детей обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, 15 из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", - сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина Сироштан.

По ее информации, на данный момент в школе дежурят 4 машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники, которые проводят профилактический осмотр учеников.

Как сообщалось, массовое отравление неизвестным веществом произошло 21 мая в школе Николаева. Всего госпитализировали 39 учеников, в больнице остаются 29 детей. Ранее подобный случай произошел в Черкассах. Во время школьной линейки 8 мая ученики начали терять сознание, ощущали тошноту. Всего были госпитализированы 55 детей и 4 взрослых, 12 человек при этом попали в реанимацию. Причины отравления до сих пор не установлены.-0-