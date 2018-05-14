В Иерусалиме проходит церемония открытия американского посольства

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия нового посольства США в Израиле проходит в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

На торжественную церемонию прибыла представительная делегация США во главе с заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и министром финансов Стивеном Мнучином.

Открытие диппредставительства приурочено к 70-летию образования Израиля. Трансляцию церемонии ведет канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети Facebook.

Между тем, как сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля, свыше 35 тыс. палестинцев сегодня принимают участие в беспорядках в 12 районах вдоль границы сектора Газа. В распространенном 14 мая коммюнике говорится: "Они бросают бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства в сторону забора безопасности и солдат, а также жгут покрышки, бросают камни и запускают подожженные объекты на воздушных змеях с целью поджогов на израильской территории для нанесения ущерба израильским войскам". "Солдаты отвечают применением средств контроля за толпой и открывают огонь в соответствии с установленными стандартными процедурами", - отмечают военные.

Как пишет ТАСС, по поступающим из Газы сообщениям, не менее 40 палестинцев погибли и свыше 2 тыс. пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора.

Массовые выступления в Газе в рамках "Марша возвращения" не прекращаются с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками на границе, а всего за это время в них уже погибли более 80 жителей анклава, тысячи пострадали. Утром 14 мая акции протеста на границе сектора Газа возобновились в связи с предстоящим в этот день переводом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в соответствии с решением президента Дональда Трампа от 6 декабря 2017 года. Кульминацией протестов должно стать многомиллионное шествие из сектора Газа к разделительному сооружению на границе с еврейским государством, запланированное на 15 мая.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.-0-