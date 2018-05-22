В Индии из-за оползней и наводнений погибли 14 человек

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии за последние несколько дней из-за сильных оползней погибли 14 жителей штата Трипура, расположенного в северо-восточной части страны. В результате стихийных бедствий примерно 23 тыс. человек лишились своих жилищ, сообщает ТАСС.

Наводнение и оползни были вызваны мощными ливнями, обрушившимися на регион и вызвавшими резкий подъем воды в местных реках.

В настоящее время власти оказывают помощь пострадавшим в лагерях временного размещения. Потерпевших обеспечивают питьевой водой и продовольствием.

Согласно прогнозам метеорологов, ливни могут продолжиться, хотя обычно начало сезона дождей в Индии приходится на июль.-0-