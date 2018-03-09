В Индии произошел пожар на химзаводе: три человека погибли, 13 пострадали

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Индии в округе Палгар (штат Махараштра) произошел пожар на химическом заводе, сообщают информагентства.

Инцидент произошел рано утром. По данным правоохранителей, причиной пожара послужил взрыв электрического котла из-за несоблюдения рабочими правил безопасности. Огонь локализовали, однако еще до прибытия пожарных пламя успело распространиться на три соседних завода.

Пока официально подтверждена информация о трех погибших, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Идет расследование происшествия.-0-