В Индийском океане спасли участника кругосветной регаты

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яхтсмен из Индии Абилаш Томи потерпел бедствие во время шторма 21 сентября и дрейфовал в 3200 км от побережья Западной Австралии. Во время шторма у яхты сломалась мачта. Об этом сообщает ВВС.

Перед штормом индийцу удалось преодолеть на своей яхте более 10 тыс. морских миль. В регате он шел третьим. По правилам регаты, участники должны совершить кругосветное путешествие не пользуясь новыми технологиями, кроме спутниковой связи.

Спутниковый телефон индийского путешественника сломался, но у него была возможность отправлять текстовые сообщения. 22 сентября он отправил сообщение: "Очень сложно передвигаться, могут потребоваться носилки, не могу ходить, к счастью я в безопасности внутри яхты. Спутниковый телефон не работает".

23 сентябя организаторы регаты получили от него еще одно сообщение. Томи смог сообщить, что у него повреждена спина, он обездвижен и не может есть и пить. У путешественника был запасной спутниковый телефон, но он был не в состоянии до него дотянуться.

На помощь яхтсмену вышли спасатели из нескольких стран, но первым до него добралось французское рыболовное судно "Осирис". Регата стартовала из Франции 1 июля. За это время семь участников уже сошли с дистанции.

Томи - офицер индийского флота и первый индиец, который в 2013 году совершил кругосветное путешествие под парусом.-0-