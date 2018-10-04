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В Индонезии число жертв землетрясения превысило 1,4 тыс. человек

В мире 04.10.2018 | 07:16
Фото Синьхуа-БЕЛТА
Фото Синьхуа-БЕЛТА

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения в Индонезии погибли не менее 1,4 тыс. человек, около 2,5 тыс. местных жителей получили ранения, еще 113 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС.

Бригады спасателей, полицейских, военнослужащих, добровольцев пятые сутки разбирают завалы в провинции Центральный Сулавеси в надежде найти выживших. Сейчас данные о погибших поступают из города Палу. Власти не исключают, что число жертв может превысить 2 тыс., после того как начнется разбор завалов в районах Дунгала, Сиги и Париги.

Поисково-спасательные работы осложнены тем, что многие дома были накрыты сходами селевых потоков, которые возникли сразу же после цунами.

Почти 30 стран и несколько международных организаций предложили свою помощь Индонезии в проведении спасательной операции, а также выразили готовность направить гуманитарную помощь. На сегодняшний день приоритетными остаются поставки палаток, генераторов, оборудования для очистки воды, а также открытие полевых госпиталей с квалифицированным персоналом.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. Подземные толчки привели к образованию цунами, высота волн достигала 3-5 м. -0-

Фото Синьхуа-БЕЛТА

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Теги
землетрясение, Индонезия, смерть, стихийное бедствие
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