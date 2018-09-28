В Индонезии произошло новое землетрясение, объявлена угроза цунами

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7, объявлена угроза цунами, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 74 км к северу от индонезийского города Палу.

По данным Reuters, в регионе объявлена угроза цунами. Жителей острова индонезийского Сулавеси просят найти укрытие на возвышенных местах.

За сегодняшний день это второе крупное землетрясение в Индонезии. Первое, магнитудой 6,1, произошло утром в 62 км к северу города Палу. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Сейсмическая активность не прекращается в регионе с 5 августа, когда на индонезийском острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 550 человек.-0-