В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

18 октября, Мулабох /БЕЛТА - Антара/. В индонезийском округе Западный Ачех сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в море в 30 км северо-западней от Западного Ачеха. Угрозы цунами не объявлялось.

Сейсмическая активность не прекращается в регионе с 5 августа, когда на индонезийском острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 550 человек. Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло еще одно мощное землетрясение, за которым последовало цунами. Число погибших от стихийного бедствия превысило 2 тыс. человек.-0-