В Иране представили первый истребитель собственного производства

21 августа, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Первый истребитель собственного производства под названием "Косар" сегодня был представлен в Иране.

Истребитель провел сегодня первый показательный полет в присутствии президента Ирана Хасана Рухани во время празднования дня оборонной промышленности.

Косар - реактивный истребитель 4-го поколения с усовершенствованной системы управления огнем, компьютерной системой баллистических расчетов, многоцелевым радаром, системой интеллектуального картографирования.

Глава Минобороны страны генерал Амир Хатами ранее сказал, что новый военный самолет будет использоваться для боевой и воздушной поддержки вооруженных сил.-0-