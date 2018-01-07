В Иране продолжаются шествия в поддержку правительства

7 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Массовые уличные шествия в поддержку духовного лидера Исламской Республики проходят в иранских городах.

Огромное количество иранцев вышли на улицы, чтобы выразить протест против недавних беспорядков в некоторых городах страны. Манифестирующие скандируют лозунги в поддержку духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и против вспышек насилия. Иранский народ также выразил солидарность с правительством, принявшим решительные меры по пресечению смуты и волны беспорядков.

Как заявил министр разведки Ирана Махмуд Алави, спецслужбы будут решительно реагировать на действия террористических группировок. Министр отметил, что террористы не могут ослабить решимость иранского народа. Ранее министерство разведки объявило, что террористическая ячейка, нацеленная на провоцирование беспорядков и убийство невинных людей в Иране, была разгромлена, а ее члены арестованы после столкновения с силами безопасности.

Официальный представитель иранской полиции Саид Монтазер Аль-Махди заявил, что большинство обманутых мятежников, арестованных в ходе недавних беспорядков в Иране, были освобождены под залог, в то время как основные виновники находятся под стражей. Среди арестованных есть те, кто осквернил иранский флаг, а также те, кто вызвал гибель 20 человек, отметил он.-0-