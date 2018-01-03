В Иране проходят массовые акции в поддержку властей

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многотысячные уличные акции против беспорядков и в поддержку иранских властей проходят сегодня в городах Исламской Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Мехр.
Так, десятки тысяч иранцев принимают участие в массовых митингах в Куме, Араке, Керманшахе, Ахвазе, Абадане, Иламе и других крупных населенных пунктах.
Демонстранты с национальными флагами и портретами руководителя и духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи заявляют об отказе от "иностранного вмешательства" в дела Ирана.
По данным агентства Фарс, аналогичные акции пройдут 5 января в городах провинции Тегеран по окончании пятничной молитвы. Участники намерены выступить против волны беспорядков, прокатившихся по стране в минувшие дни.
Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка.-0-
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