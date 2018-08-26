В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,1, погибли 2 человека

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня на западе Ирана вблизи границы с Ираком. Пострадало 232 человека, двое погибли. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление генерал-губернатора провинции Керманшах.

По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 87,8-и км к северо-западу от иранского города Керманшах, где проживают около 621 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Иракский телеканал Al-Sumaria отметил, что землетрясение также ощутили жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.-0-