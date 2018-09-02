В Иркутской области пропал вертолет Ми-8

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, сообщает ТАСС.

Вертолет, который проводил аэрофотосъемку, принадлежит авиакомпании "Ангара". С ним утеряна связь, сейчас организованы поиски.

На борту воздушного судна находятся работники авиакомпании.

Вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 подключились к поискам. -0-