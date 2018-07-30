В Испании из-за лесного пожара эвакуированы около 400 человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе испанского населенного пункта Манильва из-за лесного пожара эвакуированы около 400 человек, сообщает ТАСС.
По данным региональной службы экстренной помощи, в ночь на 30 июля от местных жителей поступило около 150 звонков из-за пожара. Эвакуация людей проведена в целях предосторожности, о пострадавших не сообщается.
В борьбе со стихией задействованы пожарные расчеты и вертолеты. Ситуация стабилизируется.-0-
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