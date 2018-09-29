В Якутии потерпел крушение вертолет. Пилот ранен

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Момском районе в 27 километрах от населенного пункта Сасыр произошла жесткая посадка вертолета Robinson, в результате которой пострадал пилот. Вертолет следовал по маршруту Среднеколымск — Усть-Нера Оймяконского района. На борту находился один человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД РФ.
Пилот подал сигнал об аварийной посадке с помощью спутникового телефона - сообщив, что находится в ущелье. По сообщениям МЧС, в район аварии вылетел спасательный вертолет.-0-
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