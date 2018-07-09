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В Японии из-за ливней погибло более 100 человек

В мире 09.07.2018 | 07:30
Фото Reuters
Фото Reuters

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв ливневых дождей в Японии и вызванных ими оползней превысило 100 человек, сообщают информагентства.

По последним данным, по крайней мере 103 человека погибли, еще 56 числятся пропавшими без вести. В понедельник на рассвете японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Рекомендации об эвакуации сохраняются для почти 5 млн человек в 19 префектурах западной части страны. Почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах.

Из-за сложившейся ситуации наблюдаются серьезные перебои в транспортном сообщении. В первую очередь это касается автомобильных магистралей. Крупные заводы и предприятия вынуждены на неопределенный срок приостановить работу из-за значительных затоплений.

Сильные дожди возникли из-за тайфуна "Прапирун". В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.-0-

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Теги
смерть, стихийное бедствие, Япония
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