В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Японии официально объявило о приведении в исполнение семи смертных приговоров в отношении руководителей экстремистской секты "Аум Синрикё", включая ее основателя Тидзуо Мацумомто, известного под именем Сёко Асахара. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделала на пресс-конференции в Токио глава ведомства Ёко Камикава.

"Сегодня были приведены в исполнение семь смертных приговоров в отношении бывших членов "Аум Синрикё". Состав их преступлений отличается, но все они были приговорены судом к высшей мере наказания", - сообщила Ёко Камикава.

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на регулярной пресс-конференции пообещал, что полиция страны будет делать все возможное, чтобы теракты, подобные тем, что организовывала "Аум Синрикё", не повторялись в будущем.

Среди казненных Киёхидэ Хаякава, который был вторым человеком в секте "Аум Синрикё". Он руководил сооружением в японской префектуре Яманаси завода по производству ядовитого газа зарин, который в 1995 году был распылен в токийском метро. Также был казнен Томомаса Накагава, который распылял в метро столицы нервно-паралитическое вещество и занимался его изготовлением.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой члены секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью отравляющих газов. Сёко Асахара, которому на момент казни было 63 года, называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. Наиболее известна газовая атака "Аум Синрикё" в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах, в результате чего погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.-0-