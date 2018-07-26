В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё"

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии казнили шестерых оставшихся членов секты "Аум Синрикё", которые были приговорены к смертной казни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции Японии.

Отмечается, что японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении всех членов секты, приговоренных ранее к высшей мере наказания.

В начале июля 2018 года в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей "Аум Синрикё", включая ее основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой члены секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью отравляющих газов. Сёко Асахара, которому на момент казни было 63 года, называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. Наиболее известна газовая атака "Аум Синрикё" в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки, в результате чего погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.-0-