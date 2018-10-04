В Японии отменено 200 авиарейсов из-за тайфуна "Конг-рэй"

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за приближения тайфуна "Конг-рэй" отменено более 200 авиарейсов, сообщает японский телеканал NHK World.

Отмена авиарейсов главным образом затронула японский остров Окинава, который первым примет на себя удар стихии. Также приостановлено паромное сообщение между Окинавой и близлежащими островами.

По данным метеорологов, тайфун "Конг-рэй" будет продвигаться с юга на север Японии. Население страны уже предупредили о сильном ветре и ливнях, которые могут привести к оползням и наводнениям.-0-