В Йемене от дифтерии умерли 48 человек, около 700 заболели

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Йемене дифтерией заболели около 700 человек, 48 умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения Фаделу Шаиб.

Представитель ВОЗ сообщила, что дифтерия в Йемене быстро распространяется, на сегодняшний день заболевание зафиксировано в 19 провинциях из 23. Наиболее сложная ситуация в провинциях Ибб и Эль-Ходейда.

Дифтерия - инфекционная болезнь, которая передается между людьми при непосредственном контакте или воздушно-капельным путем. Обычно симптомы заболевания нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела.-0-