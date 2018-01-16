В Йемене от дифтерии умерли 48 человек, около 700 заболели

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Йемене дифтерией заболели около 700 человек, 48 умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения Фаделу Шаиб.
Представитель ВОЗ сообщила, что дифтерия в Йемене быстро распространяется, на сегодняшний день заболевание зафиксировано в 19 провинциях из 23. Наиболее сложная ситуация в провинциях Ибб и Эль-Ходейда.
Дифтерия - инфекционная болезнь, которая передается между людьми при непосредственном контакте или воздушно-капельным путем. Обычно симптомы заболевания нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела.-0-
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