В Йемене во время бомбардировки погибли 29 детей, 48 человек ранены

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В йеменской провинции Саада в результате бомбардировки погибли 29 детей, еще 48 человек (30 из которых - дети) получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

Атака была проведена военно-воздушными силами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Официальный представитель коалиции заявил, что истребители альянса нанесли удар по объекту хуситов (мятежного формирования "Ансар Аллах"), откуда накануне была запущена баллистическая ракета в сторону саудовской провинции Джизан.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.-0-