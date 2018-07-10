В ЮАР разбился пассажирский самолет

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать человек пострадали при крушении самолета в аэропорту Уондербум в окрестностях столицы ЮАР Претории, сообщают информагентства.
Известно, что самолет направлялся в Уондербум и упал в 8 км от него. Двадцать человек получили ранения, по меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.
По предварительной версии, к крушению привел отказ двигателя. Речь идет о чартерном самолете, который выполнял международный рейс. Тяжелые травмы получили четыре человека, в том числе пилот, который оказался заблокирован в кабине.-0-
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