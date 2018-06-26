В южнокорейском аэропорту из-за ливней столкнулись два самолета

26 июня, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В южнокорейском аэропорту Кимпхо из-за сильных ливней столкнулись два самолета.

Boeing 777 авиакомпании Air Korean хвостовой частью задел крыло Airbus 330 Asiana Airlines, что вызвало повреждения самолетов. Пассажиров на борту не было. Механики, находившиеся в самолетах, повреждений не получили.

Из-за инцидента произошла четырехчасовая задержка рейсов.

Официальные лица аэропорта исследуют точную причину аварии. Одна из версий - неосторожное обращение с буксирующим транспортным средством, передвигавшим самолеты.-0-