В южнокорейском аэропорту из-за ливней столкнулись два самолета

26 июня, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В южнокорейском аэропорту Кимпхо из-за сильных ливней столкнулись два самолета.
Boeing 777 авиакомпании Air Korean хвостовой частью задел крыло Airbus 330 Asiana Airlines, что вызвало повреждения самолетов. Пассажиров на борту не было. Механики, находившиеся в самолетах, повреждений не получили.
Из-за инцидента произошла четырехчасовая задержка рейсов.
Официальные лица аэропорта исследуют точную причину аварии. Одна из версий - неосторожное обращение с буксирующим транспортным средством, передвигавшим самолеты.-0-
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