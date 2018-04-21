В Южном Китае во время подготовки к соревнованиям опрокинулись лодки - 11 погибших

В Южном Китае опрокинулись лодки на реке Таохуацзян. В результате произошедшего погибли 11 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Инцидент произошел во время подготовки к традиционным соревнованиям. На месте работают спасатели и полиция. Выясняются причины произошедшего.