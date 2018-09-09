В Южном Судане упал самолет, погиб 21 человек

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южном Судане упал пассажирский самолет, погиб 21 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
Еще трое пострадали: ребенок и двое мужчин доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Самолет, рассчитанный на 19 пассажиров, совершал рейс из международного аэропорта Джубы в город Йироль.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4894 BYN
|2.485 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1389 BYN
|2.142 BYN
|2.15 BYN
|RUB
|3.1012 BYN
|3.08 BYN
|3.104 BYN