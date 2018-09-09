В Южном Судане упал самолет, погиб 21 человек

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южном Судане упал пассажирский самолет, погиб 21 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Еще трое пострадали: ребенок и двое мужчин доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Самолет, рассчитанный на 19 пассажиров, совершал рейс из международного аэропорта Джубы в город Йироль.-0-