В каюте опрокинувшегося в Танзании парома нашли живого человека

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водолазы спасли человека, который два дня находился в трюме парома "Ньерере", потерпевшего крушение на озере Виктория. Об этом 22 сентября сообщает ВВС. Спасатели услышали стук по корпусу перевернувшегося судна и возобновили поиски уцелевших пассажиров. Оказалось, инженер Альфонс Чарахани заперся в маленькой кабине, где еще был воздух. Спасенный находится в тяжелом состоянии.
В ночь на 21 сентября опрокинулся паром, курсирующий между островами Укара и Укереве, которые расположены рядом со вторым по величине городом страны Мванза. В момент катастрофы на борту судна находились более 400 пассажиров. На борту был также сложен тяжелый груз - мешки с цементом и кукурузой. Вместимость старого парома составляла 100 человек. Паром совершал восемь рейсов в сутки. В городе Бугурора на острове Укереве тот день был рыночным.
Судно перевернулось в 50 м от берега. Спасатели продолжают находить тела погибших, общее число жертв постоянно растет.
21 сентября президент Танзании Джон Магуфули отдал распоряжение арестовать всех причастных к эксплуатации парома и объявил национальный траур на четыре дня.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.45 BYN
|2.441 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.0788 BYN
|2.078 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.1389 BYN
|3.12 BYN
|3.138 BYN