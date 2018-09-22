В каюте опрокинувшегося в Танзании парома нашли живого человека

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водолазы спасли человека, который два дня находился в трюме парома "Ньерере", потерпевшего крушение на озере Виктория. Об этом 22 сентября сообщает ВВС. Спасатели услышали стук по корпусу перевернувшегося судна и возобновили поиски уцелевших пассажиров. Оказалось, инженер Альфонс Чарахани заперся в маленькой кабине, где еще был воздух. Спасенный находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 21 сентября опрокинулся паром, курсирующий между островами Укара и Укереве, которые расположены рядом со вторым по величине городом страны Мванза. В момент катастрофы на борту судна находились более 400 пассажиров. На борту был также сложен тяжелый груз - мешки с цементом и кукурузой. Вместимость старого парома составляла 100 человек. Паром совершал восемь рейсов в сутки. В городе Бугурора на острове Укереве тот день был рыночным.

Судно перевернулось в 50 м от берега. Спасатели продолжают находить тела погибших, общее число жертв постоянно растет.

21 сентября президент Танзании Джон Магуфули отдал распоряжение арестовать всех причастных к эксплуатации парома и объявил национальный траур на четыре дня.-0-