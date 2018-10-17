В Канаде известного пианиста похоронили под именем другого человека

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская семья случайно похоронила известного пианиста вместо своего родственника. Ошибку обнаружили через несколько месяцев, когда человек, которого считали умершим, вернулся домой, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В полиции считают, что погребенное тело на самом деле принадлежало известному в Торонто пианисту Скотту Кашни, который пропал в августе. Тело эксгумируют для идентификации.

В одной из больниц Торонто в августе умер мужчина. который потерял сознание на улице и был госпитализирован. Больница связалась с семьей, искавшей пропавшего родственника. В морге они опознали тело и похоронили его. Однако через месяц родственник, которого считали умершим и похороненным, вернулся домой.

Скотт Кашни был известным в Торонто музыкантом. Он играл на фортепиано в блюзовых и рок-группах и выступал вместе гитаристом Дуэйном Оллмэном (основателем группы The Allman Brothers Band) и группой Aerosmith.

Кашни жил в Торонто в отдельной квартире для престарелых. В августе он ушел из дома и не вернулся, перестал отвечать на звонки. У музыканта не было детей, у него были две сестры и племянники. Близкие музыканта не имеют претензий к похоронившей его семье.

Тело Скотта Кашни пока официально не опознано. Но часть вещей, оставшихся в больнице, а также ключи от квартиры указывают, что это он.-0-