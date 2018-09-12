В Каталонии начали курсировать беспилотные автобусы

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каталонии запустили первый беспилотный пассажирский электробус. Его испытания пройдут в нескольких городах. Первым из них стал Сан-Кугат-дель-Вальес. Об этом сообщило издание Noticia.
В ближайшие месяцы такие автобусы запустят в Таррасе, Сабаделе, Жироне, Реусе, Эль-Вендреле, Мартореле и Вике.
Автобус под названием Еrica рассчитан на 12 человек и оборудован для нужд людей с ограниченными возможностями.-0-
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