В Каталонии начали курсировать беспилотные автобусы

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каталонии запустили первый беспилотный пассажирский электробус. Его испытания пройдут в нескольких городах. Первым из них стал Сан-Кугат-дель-Вальес. Об этом сообщило издание Noticia.

В ближайшие месяцы такие автобусы запустят в Таррасе, Сабаделе, Жироне, Реусе, Эль-Вендреле, Мартореле и Вике.

Автобус под названием Еrica рассчитан на 12 человек и оборудован для нужд людей с ограниченными возможностями.-0-