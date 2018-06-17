В Казахстане при сходе поезда с рельсов погиб подросток

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, трое пострадали из-за схода с рельсов поезда в Казахстане, сообщают информагентства.
В результате аварии на железной дороге в Шуском районе республики погиб подросток, трое взрослых с различными травмами доставлены в центральную районную больницу. Остальные пассажиры по второму пути были доставлены на станцию Шу.
Несколько вагонов пассажирского поезда №9 "Байтерек" сообщением Астана - Алматы сошли с рельсов и опрокинулись в Жамбылской области Казахстана. -0-
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