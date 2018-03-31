В Кембридже попрощались со Стивеном Хокингом

В университетской церкви Святой Марии в Кембридже прошла похоронная церемония Стивена Хокинга, сообщает ТАСС. Там он проработал более пятидесяти лет.

Проститься с известным ученым пришли многие знаменитые люди, среди которых исполнитель главной роли в фильме "Вселенная Стивена Хокинга" Эдди Редмэйн, бизнесмен и глава SpaceX и Tesla Илон Маск, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и многие другие. Присутствовали на церемонии и близкие великого физика – первая супруга Джейн Хокинг и его дети Люси, Роберт и Тимоти. На улицах Кембриджа собрались сотни человек, которые аплодисментами отправили ученого в последний путь.

Дети ученого отметили, что решили провести церемонию именно в Кембридже, так как в этом месте большую часть жизни проработал Хокинг, там его многие знают и любят.

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.