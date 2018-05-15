В Кемерово начали сносить "Зимнюю вишню"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кемерово начались работы по демонтажу торгового центра "Зимняя вишня", где во время пожара погибли десятки человек. Об этом сообщают информагентства.

Как заявил исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, здание "Зимней вишни" находится в аварийном состоянии, оно не может эксплуатироваться дальше.

Отмечается, что на месте снесенного торгового центра появится сквер в память о погибших при пожаре. Планируется, что сквер будет благоустроен до 1 сентября 2018 года.

Все расходы по сносу "Зимней вишни" несут собственники торгового центра. При этом собственники подписали договор о передаче здания городу на безвозмездной основе.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.-0-

Фото ТАСС