В Кемерово снесли "Зимнюю вишню"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кемерово снесли торговый центр "Зимняя вишня". Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.
Демонтированы пострадавшие от пожара строения "Зимней вишни", которые, согласно заключению экспертов, находились в аварийном состоянии.
Демонтаж начался 14 июля с разбора внешних элементов здания, тяжелая техника зашла на площадку 19 июля.
Как сообщили в администрации города Кемерово, на месте стихийного мемориала возле здания ТЦ "Зимняя вишня" установлен памятный камень. Работы по благоустройству территории будут закончены к 1 сентября. К 2019 году планируется провести капитальный ремонт площадки и построить на месте ТЦ сквер памяти.
Торговый центр в Кемерово загорелся 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек. По уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" проходят 11 фигурантов.
Владельцами "Зимней вишни" были около 40 собственников.-0-
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