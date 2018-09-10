В Кётене прошли уличные протесты после гибели немца в драке с мигрантами

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Кётене прошли уличные протесты из-за того, что после драки с афганцами умер молодой немец. Об этом сообщает Би-Би-Си.

На улицы городка вышли как националистические группы, так и противостоящие им леворадикалы и антифашисты. Чтобы предотвратить столкновения, были развернуты полицейские отряды. Мэр Кётена посоветовал горожанам в целях безопасности не покидать свои дома.

Ранее ультраправые группы в Германии через социальные сети призывали к уличным протестам в Кётене.

Известно, что 22-летний житель Германии погиб в результате драки с выходцами из Афганистана, произошедшей вечером 8 сентября. В ходе инцидента он получил черепно-мозговую травму, но непосредственной причиной смерти стала не она, а остановка сердца. О самой драке известно, что мужчина вмешался в конфликт между беременной женщиной и тремя афганцами. Немецкие СМИ цитируют очевидцев, рассказывающих, что драка в Кётене началась на детской площадке, где мужчина и его брат были вовлечены в некий конфликт. Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержаны два человека.

В воскресенье, 9 сентября, жители Кётена прошли по городу и зажгли свечи в память о погибшем.

Две недели назад, в ночь на 26 августа, в немецком городе Хемниц от ножевых ранений скончался 35-летний житель Германии. На него напали мигранты из Сирии и Ирака, двое из них были арестованы, еще одного разыскивают. После этого в Хемнице прошли массовые протесты.-0-