В Киеве побит 137-летний температурный рекорд

4 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве побит температурный рекорд 137-летней давности. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Ночь на 4 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже плюс 15,3 градуса.
По данным наблюдений метеостанции, 3 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до плюс 30,2 градуса, что на 1,4 градуса выше предыдущего максимума 1934 года. "В связи с этим и среднесуточная температура превысила на 0,8 градуса историческое значение того же 1934 года. Она составила плюс 22,8 градуса", - отмечают в обсерватории.-0-
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