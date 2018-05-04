В Киеве побит 137-летний температурный рекорд

4 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве побит температурный рекорд 137-летней давности. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Ночь на 4 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже плюс 15,3 градуса.

По данным наблюдений метеостанции, 3 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до плюс 30,2 градуса, что на 1,4 градуса выше предыдущего максимума 1934 года. "В связи с этим и среднесуточная температура превысила на 0,8 градуса историческое значение того же 1934 года. Она составила плюс 22,8 градуса", - отмечают в обсерватории.-0-