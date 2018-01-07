В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла стрельба, пострадала женщина

Неизвестные вступили в конфликт в Кировском районе Санкт-Петербурга, который закончился стрельбой. В результате пострадала проходившая мимо женщина. По сообщениям информагентств, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Сообщение о конфликтующей группе молодых людей поступило в полицию примерно в 16-00 по местному времени. Они находились у одного из домов по проспекту Ветеранов и после прибытия сотрудников полиции скрылись.

Женщину доставили в травмпункт и вскоре отпустили, оказав необходимую помощь.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента и его обстоятельства.