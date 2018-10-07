В Китае автомобиль въехал в толпу: есть погибшие и раненые

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Китая мужчина, вооруженный ножом, напал на людей, а затем въехал в толпу на автомобиле, сообщает местная полиция.
По информации ТАСС, в результате инцидента погибли два человека, еще 16 получили ранения.
ЧП произошло вечером 6 октября в городском районе Бэйлунь. Предварительно установлено, что мужчина по фамилии Ван на почве личного конфликта совершил нападение с ножом. После этого за рулем автомобиля он наехал на группу людей. Один человек умер на месте, еще один - позже от полученных травм.
Местные правоохранительные органы и городская прокуратура продолжают расследование этого дела.-0-
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