В Китае мощный ливень унес жизни 7 человек

17 мая, Ланьчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Мощный ливень унес жизни 7 человек в уезде Миньсянь провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай), один человек пострадал. Об этом сообщили местные власти.

Сильный дождь с градом продолжался около четырех часов, затронув 6 населенных пунктов.

В наиболее пострадавшие районы доставляют предметы первой необходимости, включая палатки, зонты и продукты питания. Родственникам погибших предоставлена финансовая помощь.-0-