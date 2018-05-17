В Китае мощный ливень унес жизни 7 человек

17 мая, Ланьчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Мощный ливень унес жизни 7 человек в уезде Миньсянь провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай), один человек пострадал. Об этом сообщили местные власти.
Сильный дождь с градом продолжался около четырех часов, затронув 6 населенных пунктов.
В наиболее пострадавшие районы доставляют предметы первой необходимости, включая палатки, зонты и продукты питания. Родственникам погибших предоставлена финансовая помощь.-0-
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