В Китае объявлен желтый уровень опасности в ряде регионов из-за снегопадов

3 января, Пекин/БЕЛТА - Синьхуа/. Власти Китая объявили желтый уровень опасности в ряде провинций в связи с надвигающимися на них в ближайшие сутки снегопадами и дождями.

Согласно данным Национального метеорологического центра Китая, сильные снегопады ожидаются в провинциях Шэньси, Шаньси, Хэнань, Хубэй и Аньхой. Количество осадков составит около 20 мм.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений об опасных метеорологических, природных и других явлениях, в которой уровень опасности в порядке возрастания обозначается синим, желтым, оранжевым или красным цветами. -0-